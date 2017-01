Von Lamya Kaddor in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 4.Januar 2017

" Enthusiasmus gegen Hass

Immer wieder höre ich diese Frage in dem Präventionsprojekt des Liberal-Islamischen Bunds gegen muslimischen Antisemitismus, das ich leite. Warum müssen sich Muslime dagegen starkmachen ? Man sei schließlich nicht Schuld am Holocaust.Eine Antwort könnte schlicht sein: weil der muslimische Antisemitismus verbreitet ist. Eine weitere Antwort könnte lauten: Weil die Mechanismen der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beim Antisemitismus ähnlich denen der Islamfeindlichkeit sind. Geschichte wiederholt sich zwar nicht, Abwertungsmechanismen aber durchaus.Warum stellt man mir überhaupt die Frage nach dem Warum ? Das treibt mich um. Es ist doch selbstverständlich, dass wir uns auflehnen müssen, wenn Hass gegenüber jüdischen Bürgern verbreitet wird. Gerade als " deutsche" Muslime sind wir genauso dafür verantwortlich wie der Rest der Bevölkerung, dass Lehren aus den grausamsten Verbrechen an den Juden gezogen werden, um etwaigen Anfängen zu wehren - politisch, vor allem aber gesellschaftlich.Nach meiner Erfahrung müssen wir dazu einen viel intensiveren Kontakt zu den Juden in Deutschland suchen. So entdeckt man oftmals Gemeinsamkeiten und entwickelt Enthusiasmus gegen Hass und Häme. In den USA gibt es bereits erste Initiativen in diese Richtung, die sich nach dem Wahlsieg Donald Trumps gegründet haben.Wir können als Muslime zu Recht die wachsende Islamfeindlichkeit kritisieren. Aber wir dürfen nicht gleichzeitig andere Minderheiten abwerten.ist Islamwissenschaftlerin und Religionspädagogin "(übertragen aus HAZ - SPEAKERS CORNER vom 4.1.2017)Diesem Kernsatz möchte ich hinzufügen : Er gilt auch für uns Christen noch mehr, weil wir in Deutschland die religiös gebundene gesellschaftliche Mehrheit bilden.Es geht um unsere stärkste Kraft - Glaubwürdigkeit.Unsere Gemeinsamkeiten liegen im Humanitären unser Glaubenslehren, die wir auch mit weiteren Religionen, Weltanschauungen und nichtreligiösen Menschen teilen können.