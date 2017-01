Demnächst: Großpuff in Garbsen ?

Garbsen : Altgarbsen |

" Großbordell ? Nein, danke"



"Ratsfraktionen lehnen Inbetriebnahme ab und überprüfen mögliche Gegenmaßnahmen"

"Prostitution ist kein Job wie jeder andere

(HAZ vom 20.Januar 2017 von Bernd Riedel )Meine Meinung:Der Eigentümer der seit 2013 leerstehenden ehemaligen Praktiker-Immobilie in Altgarbsen an der Gutenbergstraße möchte in unserer Stadt ein "Großbordell"betreiben.Die Ratsfrauen und Ratsherren Garbsens lehnen dieses Investoren-Projekt, weitgehend einig, ab.Bei den Begründungen für die Ablehnung gehen die Meinungen im Rat dann auseinander.Zum Moralischen in der Bordellfrage möchte ich einen Leserbrief von Frau Oelze,Auf der Horst , HAZ vom 23.Februar 2017 zitieren:Anders als manche Politiker habe ich ein großes moralisches Problem mit einem Bordell, egal ob groß oder klein. in Garbsen oder anderswo. Seit Jahrzehnten ist durch vielfältige empirische Untersuchungen bekannt, für alle, die es wissen wollen,dass das angeblich "älteste Gewerbe der Welt" eben "kein Job wie jeder andere ist",sondern eine menschenverachtende, erniedrigende und krank machende Ausbeutung von Frauen durch Männer.Es ist auch bekannt, dass seit der Wende zum größten Teil osteuropäischen Frauen unter falschen Versprechungen, nämlich Arbeit zu bekommen, die ihre wirtschaftliche Not in ihrer Heimat lindert, von Männern nach Deutschland gekarrt werden. Sie werden oft unter schlimmsten Bedingungen, ihrer Papiere beraubt, in solchen Häusern von ihren Zuhältern eingesperrt und zur Prostitution gezwungen.Die wenigen Vorzeigefrauen, die immer mal medienwirksam öffentlich bekennen (müssen), dass sie das freiwillig machen, haben ein Problem und merken das meistens erst viel zu spät, wenn sie schon unübersehbaren seelischen Schaden davongetragen haben.Dabei von Arbeitsplätzen zu sprechen, " wo Frauen im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr arbeiten" sollen wie in einem Industriebetrieb, ist frauenverachtend.Ich frage: