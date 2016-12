Weihnachten im Berggarten

Familien mit Kindern nutzen den Morgen zu einem Ausflug ins Sea Life und die meist älteren Paare u.a. mit Verwandten und Freunden zog es in den botanischen Garten.Bei unserem Streifzug durch das Gelände fand heute das Gebiet um den Moorweiher unsere größere Aufmerksamkeit. Wir stießen dabei auf einen blattlosen Baum mit zum Teil noch "mirabellenartigen Früchten" an den Zweigen. Es handelte sich um einen im Jahr 2000 angepflanzten weiblichen Ginkgo biloba, der seine Samen noch trägt oder bereits abgeworfen hat.Im Tropenhaus hat die Zahl der Schmetterlinge gegenüber unserem letzten Besuch leider abgenommen.Im Orchideenhaus gibt es zur Zeit keine frei fliegenden Finken, doch nach Beendigung der in Kürze anstehenden Renovierungsarbeiten, werden die Vögel an Ende des nächsten Jahres an ihren angestammten Platz zurückkehren.