Im verschneiten Hils.

Unsere Wanderung durch den verschneiten Hils führte uns an der Kleingartenkolonie am Apfelberg vorbei zum Glasebachteich. Von dort aus gelangten wir zur ehemaligen Spiegelglas AG, die jetzt den Namen Schott AG trägt. Vorbei am Glasmachermuseum ging es zum neuen Wahrzeichen Grünenplans, dem "Sippenbaum", Ziel unseres "Ausflugs in den Schnee".