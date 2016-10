Eine besondere Sorte Mäuse,

aber welche ??

Herbst, Zeit an die Winterfütterung unserer Vögel zu denken.Damit fangen wir im Herbst an, damit unsere Freunde sich schon mal orientieren können, wo es was zu futtern gibt.Dieses Jahr fanden sich erstmals besondere Gäste ein, an die wir nicht gedacht hatten.Wunderschöne Mäuse ließen sich die Sonnenblumenkerne und zerkleinerten Walnüsse schmecken.Auch gut, wir werden das schaffen. Vorerst sind erst zwei gekommen.Mal schauen, wie sie sich mit unseren Spatzen,Meisen,Feldsperlingen und Grünfinken vertragen.Sonst haben wir ein Problem.