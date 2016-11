Die Sonne lockt zum Meer

Wir starteten an der ehemaligen "Neuen Moorhütte" in Mardorf, überquerten das moorige Ufergelände auf der durch den Frost der letzten Nacht überreiften und etwas rutschigen Holzbrücke und gelangten zur "Alten Moorhütte". Heute war Ruhetag, doch sonst sind hier immer Besucher der Gaststätte anzutreffen. Auf dem Uferweg ging es u.a. vorbei am Surfer-und Badestrand. Montags sind generell gegenüber den übrigen Wochentagen und vor allen Dingen den Wochenenden nur vereinzelte Radfahrer (auch mit E-Bikes) und Wanderer anzutreffen. So zählten wir heute innerhalb von 2 Stunden nur 6 Radler und 12 Fußgänger. Weder der blaue Himmel noch der kaum spürbare Wind konnten bei Temperaturen um Null Grad Gäste ans Meer locken.