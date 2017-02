Sonderausstellung „Taschenträume - Begehrte und geliebte Begleiter“

Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Eröffnung einer neuen Sonderausstellung am Freitag, 10. Februar 2017, 18 Uhr im Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134. Ihr Thema lautet: „Taschenträume - Begehrte und geliebte Begleiter“, Taschenmode und Accessoires des 20. Jhs., Sammlung von Dorothea John, Havelse.

Die Ausstellung bietet einen interessanten Spaziergang durch die Taschenmode des 20. Jahrhunderts. Frauen brauchen und lieben Handtaschen für jede Lebenssituation, sie sind Statussymbol und / oder demonstrieren die Lebensanschauung. Staunen Sie über eine zufällig entstandene Sammlung von schönen oder edlen Handtaschen, die Sie in Erinnerungen schwelgen lassen. Dabei gilt es auch kuriose und seltsame Taschen zu entdecken, aus ungewöhnlichen Lederarten und arrangiert mit vielen passenden Accessoires.

Die Sonderausstellung wird auch an weiteren Öffnungsterminen des Heimatmuseums zu sehen sein:

An den Sonntagen: 12.02., 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 14.05., 28.05., 11.06.2017, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum. Die Heimatvereine Garbsens bieten uns Kaffee und Kuchen an. Auf Wunsch können neben diesen Öffnungszeiten für Vereine, Schulklassen und Gruppen andere Termine mit Führung durch die Sonderausstellung verabredet werden (mit Frau John, Tel. 0177-599 59 40, oder Herrn Stölting, Tel. 05137 / 717 65).