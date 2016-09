Radwanderung der TG Schloß Ricklingen am 18.09.2016

die Feldmark.Auf gut ausgebauten Feldwegen durch die Gemarkungen Kolenfeld und Ostermunzel ging eszunächst zu dem gewaltigen Findling, den ein Landwirt beim Pflügen auf seinem Acker entdeckthat. Er liegt jetzt nördlich Ostermunzel an einem herrlichenAussichtspunkt Richtung Deister. Dort wurde gerastet und es entstand das beigefügte Foto.Über Barrigsen und dem Rittergut Nordgolfern ging es dann vorbei am geografischenMittelpunkt der Gemeinde Barsinghausenin die Stadt am Fuße des Deisters. Hier wurde die Mittagszeit verbracht, bevor es zurückging.Leider gab es an diesem Tag zahlreiche andere Veranstaltungen mit Teilnahmeverpflichtungenunserer Mitglieder, wir waren deshalb nur elf Teilnehmer- das Wetter aber war wie geschaffenfür eine Radtour.