Laternenumzug in Frielingen

Am 11.11.2016 um 18.00 Uhr ist Treff auf dem Schulhof in Frielingen.

Begleitet mit Musik vom Spielmannszug der FF Osterwald und den Fackeln der FF Frielingen geht es durchs Dorf. Der Weg führt uns auf den Spielplatz der DRK-KiTa Farbenfroh am Farlingsweg. Dort gibt es Essen und Trinken für die Laternenträger, Glühwein und Kakao, Würstchen im Brötchen, Brezel süß oder salzig, Kinderpunsch, Bier und Apfelsaft. Veranstalter sind die Sparte Sport für Kids vom SV Frielingen, der Förderverein der Kita Frielingen und die DRK-KiTa Farbenfroh.