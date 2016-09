Erntedankfest in Frielingen

Garbsen : Festplatz Frielingen |

Mit dem Erntepreisschießen wurde die Erntedankfestzeit eingeläutet. Die Preisverteilung findet dann am 24. September 2016 beim Erntedankfest statt.

Dieses wird schon kräftig vorbereitet. Aufgaben wurden verteilt, die Fahnenträger sorgten für Getreide und halfen mit anderen Schützen und Schützendamen beim Binden der Erntekrone und Sträußen für den Erntewagen. Dies fand in der Garage von Dieter Beermann statt. Am 21. September 2016 wird der Erntewagen aufgebaut. Alle Schützen sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen, ob mit aktiver Hilfe oder Gegenständen, die zum Thema "Vogelscheuche" passen. Es findet auf dem Hof von Karl Öhlschläger in der Bordenauer Str. statt.

Am Freitag Abend, 23.September 2016 sind die Jugendlichen aus Frielingen und Umgebung zum Tanzen und Feiern eingeladen. Bei "Tomorrow Dorf" legen junge DJs ihre Musik auf. Eintritt kostet 5,- €.

Für den Ausmarsch am Samstag, den 24.September 2016 wurde der Jugendcorp der Leinegarde eingeladen. Mit ihmwird der Erntewagen vom Öhlschläger-Hof abgeholt. Dieser Ausmarsch beginnt mit den Antreten um 15.00 Uhr auf dem Festplatz am Farlingsweg. Abends konnte der in Frielingen aufgewachsene DJ Jan Lange engagiert werden. Mit eine Schlagerparty sorgt er dann für Riesenstimmung im Festzelt, was sicher sehr gut bei Alt und Jung ankommt.

Am Sonntag um 11.00 Uhr findet ein Zeltgottesdienst der Kirchengemeinde Frielingen, Horst und Meyenfeld im Festzelt statt. Pastor Wolfgang Dressel und die Band "deLight" unter Leitung von Urs Köhler sind in Frielingen zu Gast.

Am Nachmittag gegen 14.00 Uhr sind alle Frielinger Vereine und befreundete Schützenvereine zum großen Erntefestumzug eingeladen. Bei den Kindern der Sparte Sport für Kids des SV Frielingen sind immer toll geschmückte Bollerwagen oder Fahrzeuge zu sehen. Dieses Jahr das erste Mal dabei ist der Förderverein der Kita Frielingen und nach langer Pause der Förderverein der Grundschule Frielingen. Ein Grund mehr sich auch mal an die Straße zu stellen. Die Feuerwehrkapelle Dudensen und der Spielmannszug Schloß Ricklingen begleiten ihn durchs Dorf.

Die große Kaffeetafel, zu der alle Teilnehmer eingeladen sind, rundet den Nachmittag ab. Bei Musik und dem leckerem, selbstgebackenem Kuchen der Schützendamen kann man plaudern und sich austauschen über das vergangene Jahr, während die Kleinen Karussell fahren und manchmal auch tanzen.

Alles ist gut vorbereitet und organisiert, jetzt hofft der Verein auf viele Gäste aus Frielingen und Umgebung zum Erntefest 2016.