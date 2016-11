Betreiber der Garbsener Flüchtlingsgemeinschaftsunterkünfte stellt sich vor

European Homecare organisiert Winterfeste

Das Fest an der Carl-Zeiss-Straße 4 a ist für Freitag, 25. November, 16-19 Uhr geplant,das an der Otternhägener Straße 15 für Freitag, 2. Dezember, in der gleichen Zeit.Die Besucher erwartet ein winterliches Programm mit Musik und Angeboten für Kinder und Erwachsene, Speisen und Getränke sind vorbereitet .Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (01590) 4 34 36 22 und per E-Mail angarbsen2@eu-homecare.com für die Stelinger Einrichtung sowie unter Telefon(05131) 4 79 83 49 und per E-Mail an garbsen@eu-homecare.com für die Einrichtung in Frielingen.(übertragen aus Aktuelles, Bekanntmachungen - Stadt Garbsen )