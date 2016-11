Abschluss – Wanderung mit Grünkohlessen der T.G. Schloß Ricklingen

Unter der Leitung von Hans Wilhelm Duvenhorst, wanderte die Gruppe durch den Ort, über die Burgstraße und Lönsweg, hinter dem Friedhof, an der Leine entlang zur Turnfesteiche. Hier wurde eine Pause und das Foto gemacht. Das Wetter war ja klassisches Wanderwetter. Dann ging es weiter und um ca. 12:30 Uhr traf dann die Gruppe bei dem Gasthaus Schubert in Schloß Ricklingen ein, wo sie von weiteren TG - Mitglieder/innen, die dieses mal nicht Mitwandern konnten, zum Grünkohlessen erwartet wurden. Zum Essen waren es dann 44 Personen!Nach dem Essen saß man noch lange in gemütlicher Runde beisammen. .