Theaterclub Garbsen ist zurück!

Wir hoffen ihr hattet alle einen guten Start ins Jahr 2017!Wir hatten ihn auf jeden Fall!In den letzten Jahren haben wir kleckerweise Beiträge und Fotos auf MyHeimat veröffentlicht.Hier und auf unserer Facebook Seite werden nun regelmäßig Beiträge über unsere aktuelle Probenarbeit oder andere interessante Infos veröffentlicht.Am Freitag, 13.01 sind wir wieder in die Probenarbeit für unser neues Stück eingestiegen. Welches Stück euch erwartet, wird noch nicht verraten. Aber ihr könnt euch schon mal ein paar Eindrucke durch die Fotos von der Probe abholen!Schon seit Herbst 2016 arbeiten wir an unserer Produktion für 2017. Dieses Jahr sind 16 Jugendliche zwischen 13 bis 18 Jahren an der Produktion beteiligt. Außerdem haben wir unser Leitungsteam erweitert! Aber alles der Reihe nach! In den nächsten Wochen und Monaten werden wir euch viele Informationen geben, also seid gespannt!Wenn wir nun DEIN Interesse am Theaterclub Garbsen geweckt haben, oder DU uns sowieso schon kanntest, nun aber noch mehr Infos erwartest, dann Folge doch dieser Seite, damit du immer auf dem neusten Stand bist, wenn neue Artikel veröffentlicht werden. Gerne kannst du auch auf der Seite Stöbern und die alten Beiträge lesen um einen Eindruck in den Theaterclub zu erhalten.