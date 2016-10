Tagesbusfahrt Rentner Club Frielingen

Die Fahrt ging durch eine wunderbare herbstliche Landschaft.Erstes Ziel war die Käserei in Nieheim: die Teilnehmer bekamen einen Einblick über die Käseherstellung, die doch mit viel Handarbeit verbunden ist, auch gab es Kostproben der hergestellten Käsesorten.Weiter fuhren sie nach Bad Driburg ins Cafe Heyse, dort wurden sie von Hausherrn erwartet. Nach dem Mittagessen fuhren sie mit Herrn Heyse in den Gräflichen Kurpark,dort zeigte er ihnen die Staudenbeete (leider schon sehr herbstlich) und gab Einblicke in die Geschichte und Wandel von Bad Driburg.Danach besuchten sie das Outletcenter von Leonardo und einen Juweliergeschäft.Nach der Rückkehr in das Cafe Heyse gab es bei Kaffee und Torte vom Alleinunterhalter Tanz - und Schunkelmusik, die zu einer sehr fröhlichen Stimmung beitrug, auch zeigte der Konditormeister, an einem männlichen Mitglied, wie eine Marzipanplatte auf den Kuchen kommt und wie Streusel und Sahnesteif verwendet wird, anschließend sahen sie einen Film über die Herstellung eigener Pralinen und Marzipanfiguren.Der Höhepunkt war dann noch das Wasserorgelspiel im Cafe.Es war ein gelungener Ausflug stellten alle Teilnehmer auf der Rückreise am Abend nach Frielingen fest.