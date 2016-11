Seniorenadventsfeier

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Die AWO Osterwald-Heitlingen trifft sich am Dienstag, den 22. November 2016, um 15.00 Uhr in der Begegnungsstätte am Pausenhof der Grundschule an der Robert-Koch-Straße 110. Die Adventsfeier findet an der Tafel im festlichen Rahmen mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten statt.

Ausdrücklich erwünscht ist das Mitbringen weihnachtlicher Gedichte, Geschichten und Sketche; um sie möglichst selbst vorzutragen. Und natürlich wird aus voller Kehle gesungen.

Gäste sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Auskunft gibt Regina Rach unter Tel. 05131/53453.