Second Hand Basar für Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher...

Garbsen : Grundschule Horst |

Am 19.11.2016 in der Zeit von 14 - 16 Uhr findet wieder der beliebte Second Hand Basar in der Grundschule Horst, Humboldtstr. 1, 30826 Garbsen statt.



Die Veranstaltung findet im Grundschulgebäude statt.



In der Kaffeestube werden wieder verschiedene Kuchen und Kaffee, sowie kalte Getränke angeboten.



Veranstalter ist der Förderkreis der Grundschule Horst.



Informationen

Mo - Do 17 - 18 Uhr unter 01575 - 8991772



Aufgrund erhöhter Nachfrage sind alle Verkaufsplätze bereits belegt.



Der nächste Basar findet am 11.03.2017 statt.