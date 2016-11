AWO Weihnachtsfeier

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Am Sonntag, den 04. Dezember, findet die Weihnachtsfeier der AWO Osterwald-Heitlingen um 15:00 Uhr in der Begegnungsstätte der Mittelpunktschule Osterwald an der Robert-Koch-Str. 110 statt.

Besondere Gäste der Seniorinnen und Senioren ist eine Kindergruppe aus dem AWO Kindergarten Bredingsfeld. Sie und ihre Groß-/Eltern und Begleitpersonen nehmen zwischen den Vereinsmitgliedern im Raum an der Kaffeetafel mit Kuchen teil.

Über Weihnachtsgeschichten und Gedichte aus den Reihen der Mitglieder sowie ein kräftiges Mitsingen freuen wir uns.

Zum Imbiss für die Mitglieder des AWO Ortsvereins bitten wir um eine rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 30.11.2016 bis 19:00 Uhr bei Margret Plantikow –Tel. 0511/55691 mit Anrufbeantworter (AB).

Weitere Anfragen bitte an Lothar Rach, Tel. 05131/53453 mit AB.