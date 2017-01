AWO Seniorennachmittag

„Ich lade gern mir Gäste ein“

Musikalischer Karnevalsstrauß mit Melodien aus Oper, Operette, Musical und Texten von Wilhelm Busch bis Eugen Roth

28.Februar 2017 um 15.00 Uhr

Das Musiktheater OPERAMOBILE & die AWO Osterwald-Heitlingen

laden am Karnevalsdienstag zum heiteren Senioren-Nachmittag in die Begegnungsstätte der Mittelpunktschule an der Robert-Koch-Straße ein.

Seit Jahren begeistern die Künstler des Ensembles mit ihren Programmen

vor allem aus dem Reich der Operette das Publikum im Großraum Hannover, Hildesheim, Bad Münder und Bad Pyrmont .

Gehen Sie als Gäste auf die Reise durch den Melodienreigen

und singen alle mit.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Regina Rach, Tel. 05131/53453 mit AB.