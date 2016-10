Adventskaffee

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Schauen Sie mal rein!

"Samstag, den 19. November 2015 ab 14.00 Uhr"

Unsere weihnachtliche Kaffeestube mit selbstgebackenem Kuchen und Brötchen /Schnittchen erwartet Sie.

Kleine Geschenke zum Nikolaus, Strümpfe und Gestecke bieten wir an.

Wir -die AWO Osterwald-Heitlingen- freuen uns auf Ihren Besuch in der Begegnungsstätte der Mittelpunktschule Osterwald an der Robert-Koch-Straße 110.



Einen Teil des Erlöses erhält der AWO-Kindergarten im Ort.

Anfragen bitte an Regina Rach, Tel. 05131/53453.