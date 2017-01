Gersthofen: Rathaus Gersthofen |

Am Dienstag, 07.02.2017 findet im Rathaus in Gersthofen im Kleinen Sitzungssaal die erste öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates im Neuen Jahr statt. Beginn ist um 17 Uhr.







Am Freitag, 24.02.2017 wird die Bürgersprechstunde des Seniorenbeirates von 10:30 bis 11:30 im CityCenter abgehalten.