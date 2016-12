Concertino Solo-/Duo-Wettbewerb

Musiker des JUGGE zeichnen sich aus



Am 3. Dezember 2016 nahmen Musikerinnen und Musiker des Jugendorchesters Gersthofen am Bezirksentscheid des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes in Neusäß teil. Sie stellten sich entweder als Solist oder im Duo mutig den Wertungsrichtern.Alle fünf Teilnehmer erhielten das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ und qualifizierten sich somit für den Verbandsentscheid am 21. Januar 2017 in Buchloe.Im Einzelnen waren es die Solisten:• Korbinian Hochmuth, Klarinette , Altersgruppe I• Maximilian Weiss, Schlagzeug, Altersgruppe II• Manuel Hintermayer, Schlagzeug, Altersgruppe IIIund das Duo:• Natalie Erdhofer & Katharina Bretthauer, Klarinette, Altersgruppe IVDie Vorstandschaft gratuliert ganz herzlich zu diesem hervorragenden Ergebnis und wünscht viel Erfolg auf der Verbandsebene.