Oldie Night in 36037 Fulda mit Formation Look Back

Zum Jahresabschluss ist Fuldas Oldie Formation Look Back am Samstag, den 3. 12. 2016 in Fulda, Brauhaus Wiesenmühle zu Gast. Die Band entführt musikalisch in die Welt der Petticoats, Musikbox, Lollipops und Cadillacs.

Eine Klang- und Zeitreise durch die Geschichte der Popmusik der 50er-, 60er- 70er- u. 80er-Jahre.

Das Repertoire der Band enthält eine einzigartige Auswahl der Beat- und Love-Generation, darunter viele Nr. 1- und Top Ten Hits dieser kreativen Zeit. Von Bill Halley & The Comets bis Supertramp stehen Klassiker auf dem Programm.Eintritt frei.Veranstalter:Brauhaus WiesenmühleWiesenmühlenstr. 1336037 FuldaTel. 0661 / 928680Internet: http://www.wiesenmuehle.de E-Mail: info@wiesenmuehle.deLook Back im Internet: http://www.look-back.de