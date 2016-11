Fürth : Schuco |

Modelltest: BMW 3,0 CSL in 1:43 von Schuco in golfgelb eingetroffen!



Selten war ich von einem Modellauto in 1:43 so begeistert.



„Schöner geht’s nimmer“ dachte ich spontan!



Doch zurück zum Modell:



Sie merken, lieber Leser, die tolle Ausführung der 43fachen Verkleinerung brachte mich zum Träumen.



Solche Modelle wünsch ich mir mehr.

Ein optisch perfektes Modell!Man glaubt mit den Augen das Gummi der schwarzen Spoilerflächen ertasten zu können.Das Auto hatte eine unglaubliche Laufkultur und Straßenlage.Ich erinnere mich an eine Rückfahrt von Würzburg nach Bochum wo der Fahrer auf der damals am Abend fast leeren Sauerlandlinie fast komplett 220 oder 230km/h fuhr. In langgestreckten Autobahnkurven perfekt!Leiser Motor, keine Windgeräusche, ermöglichten mir als Beifahrer den Großteil der Strecke immer mal wieder kurz zu schlafen. Lediglich durch die Fahrbahnstöße an den Übergängen der Brücken weckten mich.Vielleicht kommt das Auto ja noch in 1:18 oder 1:24 ? Dann meine Wunschfarbe das silber-metallic der damaligen BMW-Epoche.Erinnere mich an ein Auto im Schaufenster eines BMW-Händlers in Witten …Da wirkte die Farbe wie ein metallener Flugzeugrumpf!Alle Fotos: TPD-Foto:Volker Dau