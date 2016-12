YouSing – Du bist der Chor! Das Mitsing-Erlebnis unter der Leitung von Giovanni Zarrella und Michael Betzner-Brandt – ab Januar 2017 live in Deutschland

Es ist Zeit für das einzigartige Chor-Gefühl: Mehrere tausend Menschen machen – gemeinsam singend – jede Konzerthalle zum Partytempel und jeden Abend zu einem ganz persönlichen Event. Denn jeder kann mitmachen!Hier zwei Videos über YouSing mit Giovanni Zarrella und Michael Betzner-Brandt:Was ist YouSing eigentlich?Mehr über YouSing:Unter der Ägide der beiden Gesangs-Profis und mit ausgeprägter, musikalischer Offenheit werden Hemmschwellen eingerissen und eine Gemeinschaftserfahrung zelebriert, die Gänsehaut erzeugt. Jeder kann in Beatles-Evergreens wie „All You Need Is Love“, „Yellow Submarine“ und „Hey Jude“ einstimmen. Jeder kennt Klassiker wie „Billie Jean“ von Michael Jackson und „Dancing Queen“ von ABBA. Jeder kann die Gesangsparts moderner Hits wie „Happy“ von Pharrell Williams, „Auf uns“ von Andreas Bourani oder „Human“ von Rag´n´Bone Man mitsummen. Denn wir haben es mit dem eindrucksvollsten aller Instrumente – der menschlichen Stimme – zu tun und mit dem Mut, sie zu nutzen.Bei YouSing wird jeder Teilnehmer unter der Anleitung der beiden Chorleiter und begleitet von einer hochkarätig besetzten Live-Band zum Star und jede Stimme zum wichtigen Teil des großen Chors. Textsicherheit ist keine Voraussetzung. Die Lyrics werden auf riesigen LED-Leinwänden eingeblendet. Singen ohne Noten... aber mit Spaß! Die einzige Bedingung, die das Programm an die Teilnehmer stellt, ist das Zulassen des großen, gemeinsamen Gänsehautgefühls.„YouSing – Du bist der Chor“ ist ein vielstimmiges Plädoyer für das Singen, für das große Wir-Gefühl – für ein einzigartiges Erlebnis!YouSing – LIVE ON TOUR 201726.01.2017 - Hamburg, Mehr! Theater28.01.2017 - Leipzig, Haus Auensee29.01.2017 - Berlin, Tempodrom03.02.2017 - Bremen, Musical Theater04.02.2017 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle05.02.2017 - Nürnberg, Meistersingerhalle06.02.2017 - Stuttgart, Liederhalle08.02.2017 - Frankfurt, Jahrhunderthalle09.02.2017 - Dresden, Alter SchlachthofVeranstalter: Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbH in Kooperation mit Starwatch Entertainment GmbHTickets 040 - 413 22 60, www.tickethall.de; Kosten: 29,75 Euro