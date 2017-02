Tanja Lasch – das Album „Herzkino“ (VÖ 10.02.) – EPK jetzt online – Autogrammstundentour ab 10.02.

Auch dieses Mal gibt es wieder wunderschöne, authentische und emotionale Geschichten, die jeder von uns schon mal erlebt hat. Was wäre das Leben auch ohne seine Geschichten? Genau diese möchte Tanja Lasch auf ihrem neuen Album wieder erzählen. Dafür hat sie auch diesmal wieder mit Erfolgsproduzent Stefan Pössnicker zusammengearbeitet. Entstanden sind dabei 13 Songs voller Gefühl, Lebenslust, aber auch Liebeskummer.Tanja Lasch - "Herzkino" - EPK:Als erste Single wurde die Nummer "Komm nach Berlin" ausgesucht. Seit vielen Jahren wohnt Tanja bereits mit ihrem Mann, Fantasy-Sänger Martin Hein, und dem gemeinsamen Sohn in der Hauptstadt, deswegen fiel die Entscheidung welche Stadt im Titel am besten passen würde, nicht schwer... Es musste Berlin werden, denn "Zuhause ist da, wo dein Herz ist." Auch auf dem Album: Tanjas Erfolgscover von "Die immer lacht".Das neue Tanja Lasch Album "Herzkino" erscheint am 10. Februar.AUTOGRAMMSTUNDEN TOUR:10.02. Staßfurt - real Center 10:30 Uhr10.02. Magdeburg - Flora Park 14:00 Uhr10.02. Berlin - Moa Berlin RELEASE PARTY + AG Stunde11.02. Schwedt - Oder Center 11:00 Uhr11.02. Greifswald - Elisen Park 15:30 Uhr13.02. Weißenfels-Leissling - EKZ Schöne Aussicht 11:30 Uhr13.02. Göttingen - Kaufpark 16:30 Uhr14.02. Erfurt - T.E.C. 11.00 Uhr14.02. Kretzschau/Grana - Euronics XXL 14:00 Uhr14.02. Plauen - Elsterpark 17:30 Uhr15.02. Chemnitz - Alt Chemnitz Center 14:00 Uhr15.02. Torgau - PEP Center 17:30 Uhr16.02. Dresden-Nickern - Kaufpark 11:30 Uhr16.02. Grimma - PEP Center 16:00 Uhr