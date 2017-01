Steirerbluat – das neue Album "Bis tief ins Tal" (VÖ 27.01.) – Songs über Liebe, Optimismus und Hoffnung

Das "Bis tief ins Tal" Video:In den Songs des neuen Albums verpackt Sänger Christian Hütter viele autobiographische Elemente aus seinem bewegten Leben: Der frühe Verlust seines Vaters in seiner Kindheit, das endgültige Zerwürfnis mit seiner Mutter, vergangene Lieben und gebrochene Herzen. Doch nichts wäre für ihn schlimmer als daran zu zerbrechen. So nimmt er immer wieder aufs Neue seinen Lebensmut und seinen Optimismus in die Hand und steigt auf den Berg, von wo er seine Lieder “bis tief ins Tal“ singt. Ein wundervoller Gedanke, der den Menschen in schweren Zeiten Mut machen soll.Auch mit - oder gerade wegen - dieser geänderten Perspektive ist sich Sänger und Mastermind Christian Hütter sicher, dass seine Botschaft viele, viele Menschen erreicht: „Mit ‚Bis tief ins Tal‘ habe ich viele meiner Lebenserfahrungen verarbeitet, vor allem die nicht so erfreulichen. Es geht um Liebe, Lebensmut und Hoffnung, die ich unseren Fans mit auf den Weg geben will.“Liebe, Optimismus und Hoffnung. Genau das sind die Dinge, die Steirerbluat ihren Fans mit ihrer Musik vermitteln wollen. Und wer Steirerbluat kennt, weiß die Musiker genau deswegen zu schätzen: authentische, bodenständige und dabei immer leidenschaftliche Songs. Mit dem neuen Album „Bis tief ins Tal“ setzen sie nun einen weiteren Glanzpunkt in ihrer 20-jährigen Karriere, der die Menschen aufs Neue tief im Herzen berührt.