Mano Ezoh – „The Emotional Voice“ veröffentlicht Dancetrack – neue Single „S.O.S“ (VÖ 10.02.)

Mano Ezoh, der schon mit zahlreichen internationalen Künstlern wie z.B. Snoop Dogg zusammengearbeitet und mit seinen Songs die Herzen von Millionen von Menschen weltweit gewonnen hat, zieht mit seiner emotionalen Stimme die Menschen in seinen Bann. Die bewegenden Songs aus den Bereichen Soul, Pop und Dance, erzählen die Geschichte seines bisherigen Lebens und geben jedem Kraft, Mut und Freude und zeigen, dass es sich lohnt, für seine Träume und Ziele zu kämpfen.Der multitalentierte Sänger Mano Ezoh – bekannt als The Emotional Voice, stellt nun seinen brandneuen Song "S.O.S" vor. Nach dem großen Erfolg seiner Single "Brand New Day" kommt damit der nächste hitverdächtige Song des charismatischen Sängers und Weltrekordhalters (u.a. für den größten Gospelchor der Welt) auf den Markt. Der neue Electro-Dancetrack "S.O.S" schlägt ab der ersten Sekunde ein wie eine Bombe. Ein echter Partyhit, den man einmal gehört, nicht so schnell wieder loswird."S.O.S": https://soundcloud.com/user-632780579/sos-1 Die neue Mano Ezoh Single S.O.S erscheint am 10. Februar.