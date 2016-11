Helmut Lotti – mit "The Comeback Album" auf Platz 24 der Charts – ab April 2017 auf Deutschlandtour

Helmut Lottis Karriere ist ein Reigen der Superlative: Mit „Helmut Lotti Goes Classic“ startete 1995 sein internationaler Durchbruch und er eroberte damit die Welt. Das Album erreichte auf Anhieb Gold Status und seither verkaufte er über 13 Millionen Tonträger, zu denen aufwendige TV-Specials in Südafrika, Sibirien und Mexiko produziert wurden und die insgesamt fünfzehn Gold-, sechs Platin- und drei Triple-Gold-Auszeichnungen erreichten. Der begehrte Belgier gewann u.a. eine Goldene Kamera und zwei ECHO-Awards, sang Duette mit Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti , Placido Domingo, Sarah Brightman und Cliff Richard und verkaufte die Ränge im Brüsseler Vorst Nationaal, der Kölner Lanxess Arena, dem Wiener Konzerthaus, dem berühmten L’Olympia in Paris, der Avery Fisher Hall in New York und dem Lyric Theatre in Sydney aus. Man kann also getrost von einer lupenreinen Weltkarriere sprechen.Auf „The Comeback Album“ sind neben eigenen Songs auch Coverversionen zu finden. Diese hat Helmut Lotti mit Bedacht und entlang eines roten Fadens ausgewählt: »Sie haben alle mit unterschiedlichen Formen von Glaube, Liebe und Hoffnung zu tun. Ich möchte mit der Musik den Menschen die Gelegenheit geben, sich in eine Welt zu versetzen, in der sie Kraft schöpfen können.« Die einfühlsame Einführung in das Thema ist die erste Single „Faith, Hope And Love“ – mit eigenen Texten von Lotti.Aber auch die Coverversionen so unterschiedlicher Künstler wie Leonard Cohen, Adamo, Simon & Garfunkel und natürlich seinem Idol Elvis Presley passen perfekt zu Helmut Lottis Musikvorstellungen. Mit seiner 3½ Oktaven umfassenden Stimme und seinem außerordentlichen Talent, sich Genres und Stimmungen zu Eigen zu machen, schafft es der Crossover-Maestro Lotti, Uptempo-Tracks mit bodenständigem Soul und Gospel zu kreieren und anspruchsvolle Titel spielend um Jazz und Swing zu erweitern.„The Comeback Album” wurde am 21. Oktober 2016 als CD und Download veröffentlicht. Im April 2017 startet Helmut Lottis Comeback Tour, die ihn in 19 deutsche Städte führen wird.

HELMUT LOTTI COMEBACK-TOURNEE 2017:27.04.17 - Osnabrück, Osnabrückhalle28.04.17 - München, Circus Krone02.05.17 - Hamburg, Laieszhalle04.05.17 - Berlin, Tempodrom05.05.17 - Kiel, Sparkassen Arena06.05.17 - Magdeburg, Stadthalle07.05.17 - Chemnitz, Stadthalle11.05.17 - Heilbronn, Harmonie12.05.17 - Kempten, Big Box13.05.17 - Freiburg, Konzerthaus14.05.17 - Essen, Philharmonie18.05.17 - Trier, Europahalle19.05.17 - Bielefeld, Stadthalle20.05.17 - Stuttgart, Beethovensaal21.05.17 - Mannheim, Rosengarten24.05.17 - Hannover, Theater am Aegi25.05.17 - Braunschweig, Stadthalle26.05.17 - Cottbus, Stadthalle27.05.17 - Kassel, Stadthalle