Angela Henn – mit neuer Single in die Wiesn-Saison 2016 – "Ladiooo"

Sie eröffnet ein "Schlagerhotel" in Fürth am Berg an der bayrisch-thüringischen Landesgrenze und hat pünktlich zur Wiesn-Saison 2016 ihre neue Single "Ladiooo" veröffenticht.Das "Ladioo" Video:Die Single ist der Vorbote ihres für 2017 geplanten Albums mit dem Titel „Schlagerhotel“.Aus einer Hoteliersfamilie stammend, war ein eigenes Hotel schon immer ihr Traum, ebenso wie die Musik. Ihr Konzept des "Schlagerhotels", in dem sich Schlagerstars und Schlagerfans begegnen sollen und auch Schlagerevents stattfinden werden, verbindet ihre beiden Leidenschaften. Natürlich wird sie in ihrem eigenen Schlagerhotel auch mit großem Engagement arbeiten, als Hotelchefin und als Sängerin.Angela Henn ist eine Powerfrau, die alles selbst in die Hand nimmt. Ihr Motto: niemals aufgeben, und immer positiv denken. Musikalisch orientiert sie sich gemäß ihrer ländlichen Herkunft aus Franken in Richtung Schlager/ Volksmusik.Ihre neue Single "Ladiooo" ist eine gute Laune Uptempo-Nummer in einer modernen Mischung aus Schlager, Pop und Volksmusik, deren mitreißender Wirkung man sich nur schwer entziehen kann und die Lust auf mehr macht.