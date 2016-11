1. Kinder-Sport-Nacht in Fuchstal

Fuchstal : Fuchstalhalle in Leeder |

Die Klasse 6a und der Sport-Pädagoge Crazy Wolfi bieten den Kindern der Region Fuchstal am 30. November in der Fuchstal-Halle ein ganz außergewöhnliches Gesundheits-Projekt: die 1. Kinder-Sport-Nacht. Das sind drei Stunden Rollspaß, Sport, Tanz, Spiel und natürlich viel Hintergrund-Musik. Zur Kräftigung gibt es an der Fruchtbar von netten Eltern leckeres Schulobst serviert.

Die Kinder-Sport-Nacht startet im Hellen um 16 Uhr und endet im Dunkeln um 19 Uhr. In der schön illuminierten Halle dürfen die Kinder und gern auch die Eltern mit ihren eigenen, sauberen Rollgeräten über den wunderschönen Parkett rollern, es gibt Hula-Hoop, Soft-Frisbee, Hip-Hop und viele andere Aktionen. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren, als Sportler, Tänzer oder wie Deniz aus Klasse 6a, als DJ. Besonders originelle Rollfahrzeug werden prämiert.

Inlineskate-Stopper müssen mit Kreppband abgeklebt werden, um Bodenschäden zu vermeiden.

Mit der Kinder-Sport-Nacht möchten die Schüler der 6a und Crazy Wolfi das Thema Gesundheit auf eine frische und fröhliche Art präsentieren.

Der Unkostenbeitrag: 2.-Euro

Weitere Infos gibt es unter Tel. 08243-4169848