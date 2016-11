MoMo-Treffen November: "Pilgern statt shoppen"

* MoMo - Treffen * MoMo - Treffen * MoMo - Treffen * MoMo - Treffen *„Pilgern statt shoppen“Kraft schöpfen und zur Ruhe kommenWann? Samstag, 19.November 2016, 8.30 UhrWo? Treffpunkt ist der Parkplatz an der Fuchstalhalle in LeederWas? Kurz vor Beginn der Adventszeit und der damit oft verbundenen Hektik und dem Kaufrausch möchten wir ganz bewusst Stille genießen und uns auf uns selbst besinnen. Wir wenden uns der Natur zu und gehen eine kleine Etappe (ca. 14 km) des bayerischen Jakobsweges von Dießen am Ammersee nach Wessobrunn.Wer? Alle Interessierten, gerne auch Nicht-MitgliederWir bitten um Voranmeldung bis zum Freitag, 18.November bei:Jochen Bermann, Tel. 0 82 43 - 993 00 93Wir freuen uns auf Euch!MoMo-Fuchstal e.V.v.i.S.d.P: Jochen Bermann, Hartwiesenweg 9, 86925 Leeder www.momo-fuchstal.de