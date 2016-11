Fuchstal : MoMo-Raum Grundschule Asch |

Fuchstal, 17.10.2016



Liebes Mitglied, liebe Interessierte!



im Namen des gesamten Vorstandes des Vereins „MoMo Fuchstal e.V.“ lade ich Sie / Euch herzlich ein zur

ordentlichen Mitgliederversammlung

am Mittwoch, 23. November 2016

um 19:30 Uhr

im MoMo-Raum der Grundschule Asch, Römerkesselstraße 16 in Fuchstal-Asch



Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Begrüßung

2. Feststellung der anwesenden Mitglieder (Anwesenheitsliste)

3. Bericht (Rückblick) des Vorstandes über den Zeitraum vom 25.11.2015 bis 22.11.2016

4. Bericht des Kassenwartes über den Zeitraum vom 25.11.2015 bis 22.11.2016

5. Berichte der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenwartes

6. Entlastung des Vorstandes

7. Neuwahlen der Vorstandschaft

(bzw. Bestätigung der Vorstandschaft; wenn gewünscht, machen wir weiter ;))

8. Sonstiges (Wünsche und Anträge)



Im Anschluss ist Zeit für Kennenlernen, Austausch und Gespräche. Wir wünschen uns eine rege Teilnahme, sind offen für neue Ideen und freuen uns über jeden Impuls, der den Verein belebt!

Für Getränke ist gesorgt! Fahrtkosten werden auf Wunsch erstattet.



Anträge zum Punkt 8 der Tagesordnung bitte ich fristgerecht, also bis zum 9. November, bei mir einzureichen.



Ich freue mich auf Ihr / Euer Kommen und grüße herzlich,

Ihr Jochen Bermann, 1.Vorsitzender



www.momo-fuchstal.de

Eingetragen beim Registergericht Augsburg Nr. VR 40702 und als gemeinnützig anerkannt beim Finanzamt Kaufbeuren unter Nr. 125-109-91271