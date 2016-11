Gottesdienst mit traditionellem Adventssingen

Am 27. November, dem 1. Advent, findet um 18:00 Uhr in der Evangelischen Kirche Hassenhausen ein Gottesdienst zum Thema "Gerechtigkeit" mit dem tradionellen Adventssingen statt. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Frauenchor der Kirchengemeinde, dem Chor InTakt aus Sichertshausen, Reidar Seeling an der Orgel und Angelika Mann mit der Flöte gestaltet. Die Kollekte am Ausgang ist für die Aktion "Brot für die Welt" bestimmt.