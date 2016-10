Kalte Momente...

Die Dunkelheit wird stärkerund der Umhang der Kälteweint vor Einsamkeit.Die Sonne versucht uns zu trösten,aber ihre Kraft ist am Endeund sie braucht die Ruhe,Ruhe vor dem Sturm.So liefen wir gemeinsam durch die Schwärze der Nacht;der Regen versuchte uns zu trennenund der Wind durchlief kalt unsere Seelen.Aber wir hielten uns an den Händenund die Wärme unserer Herzenwar stärker als jede Dunkelheit.Die letzte Träne der Sonne fing ich auf -ich schaute in Deine Augen:wir leben.Fred Hampel im Oktober'16