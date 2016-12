Ich habe Dich gefunden...

War ich hier allein gefangen -Traurigkeit war mein Gebet.Hoffend auf das Wunder wartend,hoffend auf den Augenblick.Vorsicht mit dem Wunderkerzen -dieses Licht scheint bald vorbei;wartend auf die Sterne leuchtend -such ich Dich und fand den Weg.Hand in Hand der Ewigkeiten -trotzend Kälte und Geschrei -mit dem Glauben tief im Herzen -will ich gehen weiterhin.Und der Schnee war mein Begleiter -denn die Spuren sind von mir -fand den Weg zu meiner Seele -gemeinsam nur mit Dir.Fred Hampel im Dezember'16