Wartend und der Stille lauschend -so fand ich mich wieder an einemfrühen Morgen im Oktober.Die Stille war bedrückendund doch so angenehm zugleich.Nebelbänke umschlossen meinen Geistund ich fand die Geister der Erinnerung,nicht aber meinen Weg zu mir selbst.Die Geschichten der Nebelwesenwaren so einfach und doch so fesselnd.Vorsichtig spürte ich die Tränen des Nebels -spürte ich die Menschlichkeit des seidenen Vorhanges;tiefe Überraschung des Wissens der Stille.Ein kleiner Sonnenstrahl schwächte die Nebelwesenund die Kraft der Sonne wuchsvon Moment zur Ewigkeit.Noch berührte mich eine Träne des Nebels -ich komme wieder,denn ihr seid die Hirtender Stille und des ruhigen Momentes....Ich vergesse Euch nicht.Fred Hampel im Oktober'16