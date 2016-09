Die Stille des Klosters...

Einen Glockenschlag langlauschte ich meiner Seele.Die Kühle der Mauernschützten meinen Verstand -ich war nicht alleineund doch so zufrieden,durch die Stilleder Abgeschiedenheit des Momentes.Einen Glockenschlag langspürte ich die Kraftder Vertrautheit -ein weiterer Schritt zu meiner Seele,zu mir selbst.Eine Seerose erzählte mirihre Geschichte in denMauern des Klosters -ein Zufluchtsort der Ruhe,ein Moment der Stille -der Glückseligkeit.So wanderte ichüber die kalten Steine -der Widerhall meiner Schrittefand sich in meinen Gedankenwieder.Einen Glockenschlag lang,spürte ich die Nähe zu Gott;der Weg des Lebensist nicht immer leicht,aber in der Zuflucht meiner Gedankenfand ich den Weg zurückzum Leben -zurück zu mir selbst.Einen Glockenschlag lang -war alles friedvoll.Fred Hampel im September'16