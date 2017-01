Der Jahrmarkt der Eitelkeiten...

Die Stimmung war gut.Lautes Gelächter aus allen Richtungen -es war der Moment der Freude.Ein Narr lachte mich ausund zeigte in die Richtung des Mittelpunktes,zeigte in die Richtung des großen Feuers.Wenn die Kinder rennend dieses grelle Flammenmeer umlaufen,wenn die Gespräche immer lauter werden -so war dies der wärmende Augenblick einerklirrenden Kälte,einer traurigen Nacht.Es wurde leiseund plötzlich herrschte die Stille.Der Narr,der mich eben noch ausgelacht hatte,lag einsam in einer Seitenstraße,umgeben von dem Gewand der eisigen Kälte.Ich ging auf ihn zuund er schenkte mir diesmal ein Lächeln der Freude -er schenkte mir seine Maskeund starb in meinen Augen.Die Stille wurde lauterund ich sah die Hexen der Gleichgültigkeit.Ängste umspiegelten meinen Geistund nach der Stille des Todeskamen das Gelächter und die Freude des Festes wieder.Ich lief umher ohne Ausweg,nur mit der Maske in meiner Hand;diese Maske,ein Geschenk des lachendes Todes.Später sah ich die Maske mit anderen Augen -eine Träne und ein Lächelnspiegelten den Moment der Erinnerung wieder.Noch lebe ich...Fred Hampel im Januar'17