Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Die rockige Nacht der Tracht auf dem Bodensee

Um das Schiff herum: Nur die Nacht und der See. An Bord: 100 Prozent Party und 100 Prozent Showtime! Wenn die MF Euregia als Wiesn Rock-Boot XXL in den Bodenssee sticht, da wippt der Rock und die Lederhose qualmt! Die Vollblutmusiker von „Edelrock“ verpacken für euch die genialsten, härtesten und zärtesten Lieblingshits aus Rock und Pop in eine mitreissende Extraklasse-Bühnenshow, an die ihr noch lange denken werdet. Pausen kennen wir keine: Wenn Edelrock mal kurz Luft holt, lässt euch DJ Tobi Bonito nicht in Ruhe. Alles klar!? Dann holt die Krachledernen und die Dirndl raus, und seid dabei!



Übersichtsinformationen:

Anleger: Hafen Friedrichshafen, Fähre MF Euregia

Boarding Time: 19:00 Uhr, Ablegen: 19:30 Uhr

Rückkehr & Partyende: ca. 23:00 Uhr



Afterparty ab 23:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr im Zeppelin Museums Restaurant. Nur 20 Meter vom Hafen entfernt. Limitiertes Angebot.



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles Rundum-Sorglos-Paket:

Getränke: Bier, Wein, Prosecco & Softgetränke sind im Ticketpreis inbegriffen...



Einzeltickets, Tickets mit Afterparty und Hotel-Party-Pakete gibts im VVK unter www.partyboote-bodensee.de

Ticketpreis ab 59,99 €