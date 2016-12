Summer Beach Boat XXL No. 1

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Da werden Sommerträume wahr: SUMMER BEACH BOOT XXL heisst die neue, heisse Party auf der MF Euregia am

01. Juli 2017! Mit an Bord: Die besten Sommerhits und tolle Stimmung unter Palmen. Mit an Bord DJ Tobi Bonitooo.



Eintritt ab 18 Jahren !



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA, Anleger: Hafen Friedrichshafen

Boarding: 19:00 Uhr, Ablegen: 19:30

Rückkehr & Partyende: Ca. 23:00 Uhr



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles "Rundum-Sorglos-Paket".

Getränke (Bier, Prosecco, Wein und Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen...



Einzeltickets und Hotel-Party-Pakete gibts im VVK unter www.partyboote-bodensee.de

Ticketpreis ab 59,99 €