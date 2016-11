Seenachts-Partyboot XXL

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Am Samstag, 12. August 2017 ist es soweit.

Zum Konstanzer Seenachtsfest sticht die Partyfähre in den See. Mit an Board DJ Dieter Jürgens.

Und das beste ist: Um Punkt 22:15 Uhr erlebt ihr Europas größtes Seefeuerwerk!



Eintritt ab 18 Jahren!



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF EUREGIA, Anleger: Hafen Friedrichshafen

Boarding: 20:00 Uhr, Ablegen: 20:30 Uhr

Feuerwerk: 22:15 Uhr

Rückkehr & Partyende: Ca. 00:00 Uhr



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles "Rundum-Sorglos-Paket:"

Getränke (Bier, Radler, Prosecco auf Eis, Weinschorle & Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen...



... Weiterfeiern könnt ihr nach Ende der Bootparty an Land. Friedrichshafen bietet euch eine leckere Auswahl an tollen Locations,

z.B. Sky 33, Belushi Bar, Disco Etage Eins, Bernds Bar, Pier 40.



Viel Spaß & Party on !



Einzeltickets und Hotel-Party-Pakete gibts im VVK unter www.partyboote-bodensee.de

Ticketpreis ab 59,99 €