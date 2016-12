Party- und Singleboot XXL

Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Sommer, Sonne, Partyschiff - Heißer Flirt auf hoher See!

Am Samstag, 17. Juni 2017 legt das Party- und Singleboot wieder in Friedrichshafen ab. Die Partyfähre "MF Euregia" wird zum Tanzschuppen. Mit an Bord DJ Tobi Bonitooo.

Auch für die lustigen Mädels und Jungs Truppen, die den Abschied des Single-Daseins nochmal richtig feiern möchten, ist das Party- und Singleboot genau die richtige Plattform.



Eintritt ab 18 Jahren!



Übersichtsinformationen:

Partyfähre: MF Euregia, Anleger: Hafen Friedrichshafen

Boarding Time: 19:30 Uhr, Ablegen: 20:00 Uhr

Rückkehr & Partyende: Ca. 23:30 Uhr





... Weiterfeiern könnt ihr nach Ende der Bootparty an Land. Friedrichshafen bietet euch eine leckere Auswahl an tollen Locations,

z.B. Sky 33, Belushi Bar, Disco Etage Eins, Bernds Bar, Pier 40.



Viel Spaß & Party on !



Einzeltickets und Hotel-Party-Pakete könnt ihr unter www.partyboote-bodensee.de buchen.

Ticketpreis ab 38,50 €