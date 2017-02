City of Music Friedrichshafen

Friedrichshafen : Friedrichshafen CITY |

Hurra, wir haben was zu feiern!



Zwei, die zusammengehören: Friedrichshafen und die CITY OF MUSIC! Am 8. April 2017 feiern wir die zehnte Ausgabe der schönsten, vielseitigsten und größten Partymeile weit und breit.



21 angesagte Locations in der Innenstadt und am Hafen laden euch ein ins musikalische City-Wunderland zu Rock, Jazz, House, Funk, Soul, Salsa, Reggae , Country, Oldies und Schlagern. Wie immer dabei: Tolle LIve-Bands und ganz besondere Künstler.



In diesem Frühjahr freuen wir uns über drei Neuzugänge: Der Yachtclub, das Restaurant Ferdinand im Graf-Zeppelin-Haus & und der Pavillon am See feiern zum erstem Mal mit uns. Herzlich willkommen bei der CITY OF MUSIC!



Zur Afterparty auf zwei großen Dancefloors bitten wir diesmal ins Graf-Zeppelin-Haus. Mit Clubbing &House vom Feinsten wartet Radio-7-Hottie Mathe Ihring im Colsmann-Saal auf, und DJ Pike serviert euch im Ludwig-Dürr-Saal die ultimativen Hits der Neunziger. Von 23 bis 3:30 Uhr geben die beiden alles für euch! Ab 23 Uhr pendelt ein Bus für euch zwischen dem Hafenbahnhof und dem Graf-Zeppelin-Haus.



Seid ihr dabei? Klar seid ihr dabei! Hier bekommt ihr euer Eintrittsarmband und alle weiteren Informationen für die Nacht der Nächte: www.cityofmusic-fn.de