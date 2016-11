Friedrichshafen : Fähre MF Euregia |

Sing Hallelujah! Denn KingKarla bringt die NEU NEU NEU NEUnziger auf den Bodensee! Am Samstag, 22. Juli 2017 entführt euch - TATAAA - das zweite 90er Partyboot XXL ins letzte Jahrtausend! Chefentführer am Musikpult ist unser heißgeliebter DJ Matze Ihring von Radio 7.

Mit an Bord: Die Songs von Dr. Alban, Backstreet Boys, Fools Garden, Lou Bega, SNAP! und viiieeeler anderer Megastars der 90er. Also Summer Dreamin’ pur!



Eintritt ab 18 Jahren !



Übersichtsinformationen:

Fähre MF Euregia, Hafen Friedrichshafen

Boarding Time: 19:15 Uhr, Ablegen: 19:45 Uhr

Rückkehr & Partyende: Ca. 23:15 Uhr

Afterparty ab 23:15 Uhr - 1:30 Uhr auf dem VIP-Oberdeck der Fähre MF Euregia. Li

mitiertes Angebot.



Mit euren Tickets erwerbt ihr ein tolles "Rundum-Sorglos-Paket":

Getränke (Bier, Radler, Prosecco, Wein und Softgetränke) sind im Ticketpreis inbegriffen...



Einzeltickets, Tickets mit Afterparty und Hotel-Party-Pakete gibts im VVK unter www.partyboote-bodensee.de

Ticketpreis ab 59,99 €