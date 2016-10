Das Silvester-Partyboot XXL auf dem Bodensee

Friedrichshafen : MS Konstanz |

Tausend Lichter, coole Drinks, heiße Musik und bunte Überraschungen bringen Euch mit Spaß und bester Laune in ein GUTES NEUES JAHR!



Wenn er kommt, wird‘s unter Garantie heiss und megatanzig: LORENZ BÜFFEL ist Chef-Entertainer im legendären Megapark Mallorca und Silvester feiert der Partyprinz mit euch live und in allen Farben auf dem Bodensee!



An seiner Seite: Resident Deejay Chris Turner Floor 1: Best of Partyhits! Floor 2: Clubbing & House mit DJ Fortunate & Patrice.



Boarding-Time: 22.00 Uhr, anschließende Ausfahrt, um Mitternacht: Großes Seefeuerwerk. Rückkehr in den Hafen um ca. 1:30 Uhr, weiterfeiern bis 3:00 Uhr



Unser Feierfestpreis! 99,99 € inkl. Prosecco, Bier, Wein, Softdrinks...



Da staunt der Bodensee!



Ticketbestellungen unter: www.partyboote-bodensee.de