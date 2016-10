Friedrichshafen : Friedrichshafen CITY |

Oh What A Night...!



Zum 9. Mal präsentieren wir euch die CITY OF MUSIC. Und wieder wird die Friedrichshafener Innenstadt zur großartigen Partymeile. Jede Menge Locations, Live-Bands, DJ`s, zwei Schiffpartys, Freunde, Nachbarn, überregionale Gäste und eine ganze Stadt in glänzender Partylaune: Das alles gehört mit einem einzigen Ticket euch - bei der Frühlingsausgabe der CITY OF MUSIC Friedrichshafen. Taucht ein ins musikalische City - Wunderland mit Rock, House, Funk, Soul, Salsa, Country, Oldies und Schlager. Tanzt, feiert und erlebt die Friedrichshafener Innenstadt von ihrer besten Seite. Wir freuen uns riesig auf euch!