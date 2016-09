Friedberger Wasserskiläufer zeigten zum Saisonabschluss noch einmal ihr Können

Stadt- und Vereinsmeisterschaft im Wasserski am 24.9.2016 am Friedberger Baggersee

Jugend weiblich: Je zwei Titel für Nina Schmid und Laura Hillenbrand

Jugend männlich: Valentin Der holt sich Siege in allen Disziplinen

Damen: Isabel Bossow ist konkurrenzlos

Herren: Niklas Heinicke entscheidet Duell in allen Disziplinen für sich

Senioren Männer – Slalom-Finale auf Weltklasse-Niveau

Seniorinnen: Christina Götz und Alexandra Weber jeweils Klassensieger

Zum Abschluss einer sehr erfolgreichen Wasserski-Saison mit zahlreichen Titeln und Medaillen bei Deutschen und Europameisterschaften ermittelten die Sportler des WSV Friedberg vergangenes Wochenende traditionell zum Saisonende die Stadt- und Vereinsmeister.In der weiblichen Jugend teilen sich Laura Hillenbrand und Nina Schmid die Siege in den vier Disziplinen. Während Laura als amtierende Vize-Europameisterin den Slalom klar dominiert und auch Trickski gewinnt, holt sich Nina Schmid den Sieg im Springen und in der Kombinationswertung.Bei der männlichen Jugend geht Tobias Klinge im Slalom hohes Risiko und wird leider nicht dafür belohnt. Er durchfährt die Startgeschwindigkeit nicht und wird ebenso wie im Trickski, Springen und der Kombination Zweiter. Der Sieg geht in allen Disziplinen an Valentin Der.In der offenen Klasse holt sich Isabel Bossow wie bereits in den letzten Jahren die Stadtmeistertitel in allen Disziplinen.Bei den Herren entscheidet Niklas Heinicke alle Disziplinen für sich vor Philipp Schmuttermayr.Das größte Starterfeld stellen mit neun Teilnehmern im Slalom die Senioren. Hier musste für den Stadtmeistertitel dann tatsächlich Weltjahresbestleistung gefahren werden. Diese wird mit 3 Bojen an der 11.25m langen Leine gleich von zwei Läufern unterboten. Das Stechen um den Sieg entscheidet dann Markus Krieger vor Roland Schnugg für sich. Dritter wird Christian Mattes. Den Sieg im Trickski vor Markus Eberl und im Springen sowie in der Kombination sichert sich Jürgen Usinger.Bei den Seniorinnen holt sich Christina Götz den Klassensieg im Trickski. Zweite wird Alexandra Weber. Im Slalom drehen sie das Ergebnis um und Alexandra Weber holt hier den Sieg vor Götz und Andrea Weber.