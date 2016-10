Friedberg : Politische Wochen |

Die nächsten Termine unserer Politischen Wochen in Friedberg finden schon am 13. Und 14, Oktober statt.

Zum bayerischen Integrationsgesetz spricht am Do. 13.10. um 20.00 Uhr der Vorsitzende der Landtagsfraktion Thomas Kreuzer MdL im Zieglerbräu.

Schon am nächsten Tag, am Fr. 14. 10 schon um 17.30 wird Iris Eberl MdB im Jedermanns zur Rolle der Frau in unserer Zeit, sprechen.

Beide Termine sind wieder Top besetzt und auch die Themen können sich hören lassen. Auf einen regen Besuch vieler interessierter Gäste freut sich die Vorstandschaft der CSU Stadt – und Ortsverbandes