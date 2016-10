Friedberg : CSU Stadtverband |

Politische Wochen 2016





3.10. 10:00 Uhr Auftaktveranstaltung mit Kirche St. Afra im Felde (danach im Wirtshaus) Hans-Jörg Durz Stammtisch/Stadtverband



07.10. 19.30 Uhr Pflege - Inklusion - Daseinsvorsorge: wie gelingt es uns als Gesellschaft diese Herausforderungen zu meistern? Sigl Rederzhausen Jürgen Reichert OV Rederzhausen-Ottmaring-Hügelshart



11.10. 19:30 Uhr Europastammtisch

Die Bayern in Europa - Jedermanns Friedberg Alfred Sauter, MdL Junge Union



13.10. 20:00 Uhr Das bayerische Integrationsgesetz

Zieglerbräu Friedberg Thomas Kreuzer OV FDB



14.10. 19:30 Uhr Die Rolle der Frau in unserer Zeit Jedermanns Iris Eberl Frauenunion



21.10 Bildungsfahrt nach Nürnberg zur Bayerisch-Tschechischen Landesausstellung Nürnberg / Seniorenunion



21.10. 19:00 Uhr Wege bayerischer landwirtschaftlicher Betriebe in die Zukunft - aus Sicht der Wissenschaft Landgasthof zum Herzog Ludwig (ehemals Harthauser Hof) Prof. Dr. Martin Spreidler OV Paar-Harthausen /Stadtverband



23.10. 10:00 Uhr Politischer Frühschoppen Sportheim Bachern Leo Büchler,

Matthias Stegmeir OV Bachern-Rohrbach



25.10. 19:30 Uhr Straßenunterhalt auf Kosten der Bürger?

(Straßenausbaubeitragssatzung und Bauunterhalt wie verträgt sich das)

Gehörgeschädigtenzentrum in Friedberg-West Peter Tomaschko/

Richard Scharold OV FDB-West



26.10. 19:00 Uhr Unser Dorf hat Zukunft – Ortsteile im Spannungsfeld einer Stadt Gasthof Lindermayer Manuela Riepold OV Haberskirch



27.10. 19:30 Uhr Diskussionsabend mit dem Bundestagsabgeordneten Gasthaus Waldesruh Hans-Jörg Durz OV Derching



30.10. 18:00 Uhr Pontifikalamt CSU KV Maria Birnbaum



3.11. 19:30

Uhr Die Osttangente Augsburg-Warum diese Straße? Metzger Wulfertshausen Ulrich Lange OV Wulfertshausen



04.11. 19:30 Diskussionsabend mit dem Landrat Schloß Stätzling Klaus Metzger OV Stätzling



5.11. 18:00 Uhr 50 Jahre CSU Rinnenthal

Europa unsere Herausforderung und Zukunft? BCR Sportheim, Rinnenthal Markus Ferber OV Rinnenthal