FDP Stammtisch

Der FDP Kreisverband Aichach-Friedberg lädt alle Mitglieder und Interessenten recht herzlich zu einem Stammtisch ein.

Der Stammtisch findet am 04.11.2016 im Restaurant Jedermann`s, in der Aichacherstr. 7, in 86316 Friedberg statt. Los geht es um 20 Uhr.Der FDP Kreisrat Karlheinz Faller wird an diesem Abend aktuelles aus dem Kreistag berichten. Neben aktuellen politischen Themen soll auch über den anstehenden Wahlkampf, und welche Themen im Wahlkampf wichtig sind, diskutiert werden. Als Vorsitzender der FDP Aichach Friedberg freut sich Faller auf viele interessierte Gästedie sich mit Ihren Wünschen, Anregungen oder Themen Vorschlägen an der Diskussion beteiligen.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder Interessierte ist herzlich willkommen.